Anche oggi il Corriere dello Sport-Stadio in edicola a Tirana

Il Corriere dello Sport-Stadio con i tifosi della Roma. Un’iniziativa speciale del nostro giornale per festeggiare con i tantissimi sostenitori giallorossi che anche oggi saranno a Tirana, dopo essere stati vicini alla squadra di Mourinho per la finale di Conference League vinta con il Feyenoord. Anche oggi sarà possibile trovare in edicola il Corriere dello Sport-Stadio in Albania. E’ una giornata speciale, unica, indimenticabile e vogliamo viverla accanto a voi: per seguire il popolo giallorosso abbiamo portato a Tirana il giornale oggi in edicola attraverso la collaborazione con Panorama Sport, il quotidiano sportivo del Paese.