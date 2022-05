Festa Roma, giro sul bus scoperto: il programma della giornata

I giocatori hanno alzato a turno la coppa sotto gli "Olè" dei tifosi, ma oggi arriverà la vera festa tra la squadra e i romanisti. La Roma sta preparando infatti il tour per alcuni punti storici della capitale che culminerà poi nella vera festa con i tifosi al Circo Massimo, luogo sacro per i festeggiamenti giallorossi per la celebrazione dello scudetto del 2001. Il club giallorosso ha terminato questa mattina di preparare il bus scoperto che ospiterà la squadra e Morinho nel viaggio per le strade di Roma. La coppa sarà esposta in bella vista e passerà tra le mani dei calciatori e del tecnico: un evento che ospiterà migliaia di tifosi e che terminerà con il saluto finale della Roma ai tifosi, i loro ringraziamenti per il sostegno e il rompete le righe per le meritate vacanze.