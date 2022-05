Napoli, Taglialatela: "Meret? Se gioca Ospina, deve andare altrove"

NAPOLI - A Radio Marte, è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli. “Ospina ha dato grandi garanzie, è un portiere di caratura internazionale e soprattutto offre grande sicurezza. Meret è ancora giovane, ha dimostrato di essere un gran portiere, ha bisogno di fiducia e continuità. Deve migliorare nella personalità, a tratti sembra un fenomeno a tratti no.

Il Napoli deve decidere a chi affidare la porta titolare, se tieni Ospina magari Meret lo fai crescere altrove. Meret se non gioca nel Napoli non deve restare, o gli danno fiducia o continuano con Ospina. Se vanno via entrambi ci sono tanti portieri bravi che potrebbero venire a Napoli, questo dipende dal tecnico e dal tipo di profilo che cerca. Meret è stato pagato quasi 30 milioni, la società vorrà riprendere quest’investimento. Se il tecnico, però, dice che Ospina è incedibile bisogna capire cosa fare con questo ragazzo. Il portiere ha bisogno di serenità, se devi partire bene devi farlo partendo da dietro. C’è anche una questione anagrafica, il Napoli pensa a ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi. Non credo arriveranno grandissimi nomi, ma sicuramente giocatori con delle ottime prospettive. Delle volte i tifosi vorrebbero vincere qualcosa, facendo così è difficile. Quest’anno credevo che il Napoli potesse vincere lo scudetto, era la squadra più forte. Tanti meriti al Milan, ma il Napoli era superiore”.