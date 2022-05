Roma: Friedkin e Totti, prove d'intesa per il ritorno

INVIATO A TIRANA - A Tirana ha rivisto vecchi amici. È stato a pranzo con il premier albanese, ha gioito e sofferto in tribuna accanto al figlio Cristian. Francesco Totti è stato una delle star mercoledì sera, ha trascorso due giorni insieme ai suoi compagni di squadra dello scudetto Candela e Aldair. Ma a Tirana è andato anche con gli amici di sempre, Giancarlo Pantano e Candido Monacelli. Quella finale l’avrebbe voluta giocare. Gli è mancato un trofeo europeo con la maglia giallorossa. Negli ultimi mesi Totti è diventato un habituè delle partite della Roma. Non se n’è persa una e non poteva certo saltare la trasferta di Tirana. I rapporti con la nuova proprietà sono cordiali. C’è stima reciproca e c’è qualcosa di più con Mourinho. C’è chi giura di aver visto a cena il capitano con lo Special One. Gli amici di Francesco fanno il tifo per il suo ritorno alla Roma. Sanno quanto gli è pesato aver dovuto lasciare la società, in un momento in cui i dirigenti del tempo lo avevano messo in un angolo. Ma quando gli chiedono a che punto sia la situazione non risponde a nessuno, neanche alle persone delle quali si fida di più. Adesso il gran ritorno non sembra impossibile e negli ultimi tempi ci sono state aperture da parte di Totti, mentre i Friedkin non lasciano trapelare niente. Francesco mercoledì ha fatto i complimenti a Mourinho e alla squadra e già aveva speso parole di elogio nei confronti dell’allenatore: «Alla stagione di Josè io darei sempre 10, mi piace come persona e personaggio. Mi piace molto come allenatore, può darsi anche che il prossimo anno ricomincio», ha aggiunto scherzando. Si è complimentato in particolare con Pellegrini, uno dei pochi amici che gli sono rimasti a Trigoria: «Per me è il capitano. Sta facendo bene, sta portando la fascia con dignità e onore». Ha esultato al gol di Zaniolo, che considera prezioso per la Roma: «Ha ancora un contratto, è un giocatore importante».