Barzagli: "Ho esultato per la Roma. La Juve riparta da Allegri"

FIRENZE - A margine del ventennale della Fondazione Niccolò Galli, l'ex difensore Andrea Barzagli ha commentato la vittoria della Roma in Conference League , sottolineando di aver fatto il tifo per i giallorossi: "È fondamentale che le italiane tornino a vincere in Europa e con la Roma ho gioito. Purtroppo qualcuno ha screditato questa coppa, ma la squadra di Mourinho intanto ha vinto un trofeo".

Fiorentina, Juve e Scudetto

E adesso spera che la Fiorentina, qualificata in Conference League nella prossima stagione, possa fare altrettanto: "Perché no? Basta crederci. Il percorso però è lungo e dispendioso, senza una rosa profonda rischi di lasciare qualcosa per strada. La Fiorentina deve crederci". Per quanto riguarda la sua Juve, ecco da chi ripartire: "Da Allegri e da qualche certezza in più". Infine una battuta sullo Scudetto vinto dal Milan: "Se lo sono giocati fino alla fine, risultando i più bravi. Pensavamo non fossero favoriti, ma sono quelli più cresciuti. Lo Scudetto è strameritato".