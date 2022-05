Roma la festa a Trigoria VIDEO: fuochi d'artificio, piscina e discoteca

ROMA - Delirio tra le vie della capitale, ma anche a Trigoria al ritorno della squadra dal corteo dei centomila tifosi tra Caracalla, Circo Massimo e Colosseo. Altri trecento tifosi circa hanno aspettato il rientro del gruppo Roma davanti al Fulvio Bernardini con lo striscione "Bentornati campioni". I giocatori non hanno sentito la stanchezza delle cinque ore di festeggiamenti e sono saliti sulla terrazza della palazzina che affaccia sul piazzale Dino Viola e hanno continuato a festeggiare sollevando la coppa, ballando e cantando a squarciagola: "È per voi questa coppa, è vostra", urlava Lorenzo Pellegrini.