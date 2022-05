Da Sergio Oliveira e Karsdorp a Smalling: dove andranno in vacanza i giocatori della Roma

Sulla spiaggia davanti casa, a Setúbal, José Mourinho penserà «a tante cose...», anche a quelle lacrime post trionfo europeo «che significano passione e amore per questi colori». Dopo aver ricevuto amore a profusione durante la stagione e nei festeggiamenti sul pullman scoperto tra le vie della città, il tecnico è partito ieri per le vacanze staccando l'interruttore sulla stagione 2022-23. Il portoghese nel pomeriggio ha preso un volo dall'aeroporto "Da Vinci" di Fiumicino per raggiungere la famiglia in Portogallo, dove rimarrà fino alla fine di giugno - con il cellulare sempre acceso per i confronti telefonici di mercato previsti con Tiago Pinto - prima di cominciare a preparare la nuova stagione. «Arrivederci Roma» è il messaggio che lo Special One ha dedicato ai suoi tifosi, ringraziandoli per aver creato un rapporto simbiotico con la squadra al punto da riempire l'Olimpico in sedici diverse occasioni, con oltre un milione di presenze allo stadio.

Tanti romanisti convocati in Nazionale Diversi calciatori continueranno a lavorare in vista degli impegni di Uefa Nations League con le rispettive nazionali. L'Italia sfiderà prima di tutto l'Argentina nella superfinale di Wembley del 1 giugno (tra campioni d'Europa e campioni del Sud America), poi sfiderà Germania (4/06), Ungheria (7/06), Inghilterra (11/06) e di nuovo la Germania (14/06) con i romanisti Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini e Zaniolo già convocati. I fantastici 5, ovviamente, cominceranno le vacanze in ritardo rispetto ai compagni. Discorso simile per Tammy Abraham, che affronterà i romanisti nel confronto di Wolverhampton dell'11 giugno. La prima metà di giugno vedrà impegnato in nazionale anche il portiere Rui Patricio, contro Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca, e altri giallorossi come Kumbulla (Albania), Viña (Uruguay), Shomurodov (Uzbekistan), Felix (Ghana), Zalewski (Polonia) e Diawara (Guinea).

Dove andranno in vacanza Sergio Oliveira, Karsdorp e Smalling Sergio Oliveira andrà alla scoperta del sud-Italia prima di raggiungere casa. Nemmeno Rick Karsdorp è stato convocato dalla sua nazionale, l'Olanda, e dopo il "rompete le righe" risulta essere in partenza per Dubai. Lì troverà probabilmente l'armeno Mkhitaryan (che a marzo ha annunciato l'addio alla nazionale) con la famiglia. Chris Smalling e sua moglie Sam non hanno ancora deciso la destinazione delle ferie, ma dopo aver visitato la Giamaica probabilmente si recheranno in un altro Paese caraibico. Carles Perez farà ritorno in Catalogna, in un secondo momento prenderà invece un aereo con gli amici di sempre Marti e Nil raggiungendo una destinazione ancora top secret. Si sta organizzando in queste ore anche El Shaarawy, al quale piacerebbe tornare in Asia dopo aver giocato in Cina. Una volta terminate le partite di Coppa d'Africa contro Sudan del Sud e Congo, Ebrima Darboe saluterà il Gambia per scoprire il mare dell'Europa; possibile una tappa nelle isole greche.