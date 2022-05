Calciomercato Roma, il primo colpo è Spinazzola!

ROMA - Se la Roma è «una famiglia», come José Mourinho ha spesso evidenziato, allora Leonardo Spinazzola è il figliol prodigo. Che torna senza aver tradito né abbandonato i suoi affetti, restando sempre attaccato al treno della speranza. Ci è salito la notte del 2 luglio, dopo la rottura del tendine D'Achille sinistro nei quarti dell'Europeo, e non è più sceso, passando veloce davanti alla fermata della rassegnazione. Dalla finale di Wembley vista a bordo campo con le stampelle (tanto da meritare un pensiero affettuoso da parte del presidente della Repubblica, Mattarella) a quella di Tirana, giocata da protagonista in quell'ultima mezz'ora di fuoco e fiamme sulla fascia: la rivincita di Spina è servita, il cerchio del destino sembra essersi chiuso. Dal suo ingresso in campo, del resto, la Roma ha smesso di soffrire gli attacchi del Feyenoord; non che Zalewski avesse giocato male - anzi, il 7 in pagella consacra ulteriormente l'italo polacco al ruolo di sorpresa della stagione - ma l'esperienza e la fame del ragazzo di Foligno sono state l'arma in più.

Piano Spinazzola è il figliol prodigo perché torna e in casa Roma si fa festa. Senza farsi troppe domande, senza chiedersi quanto c'è voluto e come sarebbe potuta andare con uno come lui a disposizione tutto l'anno. Lo si è capito negli occhi dei compagni, quanto alla squadra fosse mancato Spinazzola. Lo aspettavano tutti e l'hanno ritrovato in campo per la prima volta il 9 maggio a Firenze, 311 giorni dopo il terribile infortunio in Nazionale. Poi c'è stata Roma-Venezia, la prima da titolare durata un tempo, e gli 83 minuti di Torino. Piccoli ma decisivi passi in avanti per arrivare alla miglior forma nella finale di Conference: il piano di Mourinho, anche da questo punto di vista, non ha fatto una piega. E ora lo Special One potrà esultare due volte, perché il primo acquisto della nuova stagione lo ha già in casa. Con l'idea che stavolta non servirà quel «mercato di reazione» generato dallo stop di Spinazzola e dall'addio di Dzeko, che nell'estate 2021 condizionò le strategie del club. Spina c'è, Zalewski scalpita, Viña è arrivato dieci mesi fa e persino El Shaarawy può dare una mano da quella parte: la Roma ha una delle migliori fasce sinistre del campionato per qualità e abbondanza di opzioni.