ROMA - Dalla finale di Conference a quella di Champions. Dan Friedkin non si perde più un evento europeo, e dopo aver assistito alla vittoria della sua Roma a Tirana contro il Feyenoord, ieri sera era allo stadio Saint-Denis per assistere alla finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Il presidente giallorosso giovedì scorso ha festeggiato insieme a suo figlio e ha preso parte alla sfilata dei bus scoperti per le vie della città.