Roma, il progetto stadio a Pietralata avanza: gli obiettivi

ROMA - Entro i primi di giugno è previsto un nuovo incontro in Campidoglio per portare avanti il progetto del nuovo stadio di Pietralata. I Friedkin sono decisi ad andare avanti con molta concretezza, dopo i tanti anni persi dalla precedente gestione per sostenere il complicatissimo piano di Tor di Valle. I rapporti tra i nuovi proprietari e il sindaco sono ottimi, c’è un confronto frequente tra gli uffici. Gualtieri ha invitato la squadra in Campidoglio dopo la conquista della Conference League. La Roma sarà ricevuta ai primi di luglio, alla ripresa della preparazione.

Roma, fuori dalla Borsa e stadio La proprietà americana è molto attiva per potenziare la società. Dopo il lancio dell’Opa che ha come traguardo l’uscita del club dalla Borsa, dotare la squadra di uno stadio di proprietà è l’altro obiettivo prioritario. Con il Campidoglio è stato instaurato un proficuo rapporto di collaborazione. L’amministratore delegato Pietro Berardi è a capo della delegazione giallorossa che tiene i rapporti con il Comune, si stanno facendo le cose rapidamente, si lavora bene sul nuovo progetto. I rapporti con il Campidoglio sono ottimi. I Friedkin anche in questo campo vogliono massima riservatezza e annunceranno lo stato dei lavori solo quando saranno vicini alla conclusione. C’è una interlocuzione serrata per cercare di superare tutti gli ostacoli riguardanti le aree pubbliche. Per questo motivo sono necessari molti incontri tecnici, dei quali sono messi al corrente il sindaco e i Friedkin.