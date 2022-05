L’amico Romondini: “Totti alla Roma? Giusto così”

ROMA - Ha appena completato la prima stagione da tecnico in Serie D, con l’Atletico Fiuggi. Stasera invece tornerà in campo con l’amico di sempre, Francesco Totti, nel playoff di calcio a 8 contro la Lazio. Nel frattempo Fabrizio Romondini studia: si è iscritto al corso da allenatore Uefa A, che da metà luglio lo abiliterà a guidare una squadra di Serie C, oppure al ruolo di secondo in A e B. Con lui tanti altri ex calciatori: tra gli altri Magnanelli, che ha appena lasciato il Sassuolo; e ancora Padoin, Floro Flores, Stendardo, Greco (vice di Javorcic al Sudtirol), Bentivoglio. C’è anche Mattia Scala, figlio di Vito, che lavora nella Roma.