Roma, Conti a vita: in cerca dei nuovi Zalewski

ROMA - Alla scoperta dei nuovi Zalewski . I Friedkin vogliono potenziare il settore giovanile, che sta dando soddisfazioni alla società, con la Primavera impegnata martedì nella finale per il titolo Primavera contro l’Inter di Chivu. Tiago Pinto ha già seguito la semifinale e sarà in tribuna anche per la gara che assegna lo scudetto. È la dimostrazione di quanto ci tenga la società. La finale sarà il passo d’addio per Alberto De Rossi, che in diciannove anni ha lasciato il segno e chiudere con il titolo italiano sarebbe il coronamento dell’ottimo lavoro svolto in questo lungo periodo. De Rossi è alla Roma dal 2003-2004, quando Conti gli affidò i Pulcini. Con la Primavera ha vinto tre scudetti, due coppe Italia e due Supercoppe italiane. Aveva rinnovato il contratto lo scorso anno per la sua ultima stagione, che ha chiuso da primo in classifica con 71 punti, a sette lunghezze di distacco dall'Inter, entrando di diritto ai play-off da favorito.

Il rinnovo di Bruno Conti

La continuità del settore giovanile sarà garantita da Bruno Conti, che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto. Sarà ancora lui ad occuparsi del reclutamento di base. Il lavoro svolto in questi anni ha dato i suoi frutti. Zalewski è l’ultimo esempio delle formidabili capacità di scouting dell’ex campione del mondo, che ha portato alla Roma anche De Rossi, Aquilani, Florenzi e Pellegrini. L’ultimo rinnovo di contratto di Conti risale al 2019, adesso il grande Bruno ha la possibilità di proseguire il suo rapporto con la Roma. Fa parte della storia della società, ha dedicato tutta la sua vita ai colori giallorossi, ricoprendo tanti ruoli. Da giocatore a responsabile del settore giovanile, passando per una breve esperienza sulla panchina fino al ruolo attuale, quello di direttore dell’Academy della Roma e responsabile delle squadre dei più piccoli. Guidò la prima squadra alla fine della stagione 2004-2005, dopo le dimissioni di Delneri e portò la Roma fuori dalla sabbie mobili della zona retrocessione.

Guidi in arrivo

Il responsabile del settore giovanile resta Vincenzo Vergine, voluto dalla nuova società l’anno scorso. Sarà lui a scegliere il nuovo allenatore della Primavera. Non sarà facile trovare il successore di Alberto De Rossi. In pole è Federico Guidi, attuale tecnico del Teramo, che ha lavorato nella Fiorentina con Vergine, conosce bene il pianeta giovanile è stato anche selezionatore per l’Italia Under 20 e Under 19. Guidi era in tribuna a Sassuolo per la semifinale contro la Juventus. Un indizio del suo imminente arrivo. È circolato anche il nome di Alberto Aquilani, che potrebbe lasciare la Fiorentina solo se avesse un'offerta per allenare i grandi. L’ex centrocampista giallorosso comunque è molto stimato a Trigoria, dove ha mantenuto ottimi rapporti. Guidi aveva affrontato la Roma di Fonseca in amichevole precampionato alla guida del Gubbio. Nelle giovanili della Fiorentina ha allenato anche Gianluca Mancini, prima nei Giovanissimi, poi negli Allievi e infine alla Primavera. Insieme vinsenrto il titolo italiano con I Giovanissimi, all’epoca Mancini giocava centrocampista centrale. Fu Guidi a trasformarlo in difensore centrale. Tecnico dalle idee moderne, predilige giocare con il 4-3-3.