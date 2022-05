Mkhitaryan destinato all'Inter: niente rilanci dalla Roma

ROMA - Henrikh Mkhitaryan è ormai destinato a vestire la maglia dell'Inter , sempre che non decida a fare un passo indietro e accettare la prima offerta presentata settimane fa dalla Roma. Il club giallorosso ha infatti fatto sapere all'entourage dell'armeno che non intende fare rilanci e alzare l'offerta iniziale già considerata alta.

Mkhitaryan già dopo la finale di Tirana aveva salutato i compagni di squadra e comunicato loro di aver accettato l'offerta dell'Inter che ha proposto un biennale da 3,5 milioni. Offerta che la Roma non intende pareggiare. Non ci sembrano quindi i presupposti per rivedere Mkhitaryan a Trigoria la prossima stagione: il centrocampista in questo momento è a Yerevan (capitale armena) per stare con la famiglia, poi tra le vacanze a Dubai e quelle in Sardegna potrebbe sostenere le visite mediche con i nerazzurri.