Roma, Bruno Conti ha rinnovato il proprio contratto

Conti, calciatore leggendario e membro della Hall of Fame del Club, ha giocato con la maglia della Roma dal 1973 al 1991, con due parentesi nel Genoa nel 1975-76 e nel 1978-79. Campione del mondo con la Nazionale nel 1982 e uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del 1982-83, Bruno Conti ha collezionato in giallorosso 402 presenze e 47 reti, vincendo per quattro volte la Coppa Italia.

“Ringrazio il direttore Vergine e più in generale la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti”, ha dichiarato Conti. “Da parte mia è un piacere enorme poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile, proseguendo nel lavoro di base sul territorio, che ho sempre svolto con passione ed entusiasmo”.

“Sono felice di poter contare sulle capacità di Bruno nell’ambito del processo di individuazione e valorizzazione dei talenti che offre il nostro territorio”, ha affermato Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile del Club. “In una Società che riconosce l’identità come un valore e vuole essere costantemente vigile sulle realtà che circondano la Capitale, ritengo essenziale il contributo che Bruno potrà continuare a offrire”.