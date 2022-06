Dalla Ferrari alla Roma: la genetica corre in aiuto degli atleti per migliorare le performance

ROMA - Una delle mosse vincenti stagionali della nuova Roma targata Friedkin è quella di aver sviluppato il settore medico e nutrizionale portando avanti una diversa strategia per la prevenzione degli infortuni e la ricerca di un perfetto equilibrio alimentare per i giocatori. La Roma all’inizio della scorsa stagione aveva infatti deciso di avvalersi della collaborazione di Carwin Sharp , fisiologo dello sport, nutrizionista, analista delle prestazioni e allenatore. Nutrizionisti e fisioterapisti della Roma rispondono direttamente a lui cercando di unificare i vari settori dell’area medica, della performance e della nutrizione in modo da creare un profilo di lavoro adatto ad ogni giocatore

Ma i miglioramenti non finiscono mai, e adesso il club giallorosso sta ascoltando una nuova proposta per rendere il settore nutrizionale ancora più efficiente e funzionale ai bisogni fisici di ogni giocatore. Si tratta della linea nutrinext della Eurofins Genoma, presentata alla Fiera di Rimini Wellness dal 2 al 5 giugno, ovvero una mappatura genetica per comprendere le predisposizioni nell’aumento di peso e allo stress, le intolleranze alimentari, il rilevamento delle performance atletiche di una persona e la predisposizione agli infortuni nello sport. Le analisi genetiche analizzano alcuni geni attraverso la mappatura di alcuni marker e attraverso un algoritmo della Eurofins Genoma le informazioni genetiche vengono tramutate in un referto intelligibile per il paziente finale ma anche per il nutrizionista che lavorerà poi sul percorso da sviluppare con l’atleta o una normale persona.

«La nuova proprietà giallorossa è interessata a mappare i giocatori per capire come la genetica può aiutare la performance dell’atleta», ha dichiarato il Ceo di Eurofins Genoma, Marco Barbierato. «Se non si conoscono le predisposizioni alle intolleranze, anche l’attività agonista può subire degli sbalzi nelle performance e, quindi, infortuni». Come si sviluppa l’analisi genetica? In maniera molto semplice, tramite un tampone salivale, raschiando la mucosa della bocca e poi in una settimana si riceve il referto digitale per avere uno scanner genetico completo. Poi spetta ai nutrizionisti analizzare e studiare la giusta strategia per risolvere eventuali problemi alimentari. Una delle principali missioni di Eurofins Genoma - nata nel 1997 e con quattro sedi in Italia (due a Roma, una a Milano e una a Firenze) - è offrire soluzioni diagnostiche avanzate con un forte impegno nella ricerca, allo scopo di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi nel settore biotecnologico e contribuire al passaggio dalla medicina curativa a quella predittiva.

Il piano studiato da Eurofin Genoma è stato particolarmente apprezzato dalla Scuderia Ferrari che già da due anni nelle loro giornate di screening indaga tramite la tecnica genetica sulle intolleranze specifiche, oltre che sulla predisposizione al rischio cardiovascolare. Il programma di prevenzione - sempre in continuo aggiornamento - viene messo a disposizione dell’intera equipe della Ferrari.