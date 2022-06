Roma, l’agenda per l’estate: abbonamenti, ritiro, amichevoli e Totti

ROMA - La stagione della Roma si è conclusa nel migliore dei modi: qualificazione all'Europa League e vittoria della Conference League. Mourinho e i giocatori dopo la festa al Circo Massimo e quella serale a Trigoria con le famiglie si sono salutati dandosi appuntamento a luglio per cominciare la preparazione. Stagione conclusa, ma il club sta già progettando la prossima per studiare ogni mossa nel migliore dei modi.

La campagna abbonamenti

L’entusiasmo dei tifosi per la vittoria della Conference League si trascinerà anche nel corso della prossima stagione e ha avuto degli effetti incredibili anche sulla campagna abbonamenti. Partiamo da un primo dato, che probabilmente racchiude tanto romanticismo ma allo stesso tempo la sana follia del tifo giallorosso. Durante la finale di Conference contro il Feyenoord sono stati venduti circa un centinaio di abbonamenti: in quei novanta minuti al cardiopalma qualcuno ha avuto la grande idea di allentare la tensione sottoscrivendo la tessera per seguire la Roma la prossima stagione. Insomma, con la squadra e Mourinho a prescindere dal risultato. Il secondo dato, il più importante, riguarda il numero degli abbonamenti sottoscritti in meno di dieci giorni. La Roma ha raggiunto la cifra record di ventisettemila abbonati, con la stagione appena conclusa. Ben oltre numero - già importante - di tessere vendute la scorsa stagione dopo due mesi di campagna. Cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane, spinta dall’entusiasmo della vittoria e di una proprietà che punta a crescere sempre di più per raggiungere nuovi traguardi.