Mourinho ammette: "Sul Var a volte prese decisioni dubbie"

ROMA - Josè Mourinho, ospite all'Università di Lisbona, ha affrontato,tra i tanti temi, anche quello legato aglli arbitri. Lo Special One ha detto la sua riguardo il tempo di gioco effettivo ed sprimendo la sua opinione sul VAR: "La Goal-line Technology è oggettiva: la palla è dentro o meno. Non c'è storia. Il fuorigioco, a meno che qualcuno non riesca a fare linee storte, si presume sia oggettivo: o è fuorigioco o no. Abbiamo perso la partita per un fuorigioco di un centimetro? È fuorigioco. Vorrei il tempo di gioco effettivo perché non ci sarebbe spazio per perdere tempo. Mi piacerebbe. In culture come quella portoghese o quella italiana sarebbe una cosa positiva".