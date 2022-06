Roma, Shomurodov show con l'Uzbekistan: tripletta alle Maldive di Moriero

ROMA - Una tripletta di Shomurodov trascina l'Uzbekistan al successo per 4-0 contro le Maldive di mister Moriero nella seconda giornata dei gironi di qualificazione alla prossima Coppa d'Asia: l'attaccante giallorosso indirizza subito il match al 2', per poi trovare il raddoppio al 51' e il tris a dieci minuti dalla fine. Tre reti che consentono al centravanti di Mourinho di arrivare a quota 29 reti con la nazionale e di consolidarsi al quarto posto nella classifica marcatori all-time del suo Paese. Tre punti che invece proiettano la nazionale dell'ex Sampdoria Katanec in testa al girone a punteggio pieno, mentre per l'ex tornante di Cagliari, Inter, Roma e Lecce arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko per 3-0 contro la Thailandia.