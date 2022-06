ROMA - Solo 1623 presenze con la Roma in una foto. Aldair, ex difensore giallorosso, ieri ha fatto visita alla Nazionale di Roberto Mancini. La Roma ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae l’ex difensore e Daniele De Rossi, collaboratore tecnico degli azzurri al fianco di tutti i romanisti, quindi Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Cristante. “Solo 1623 presenze in una foto” la didascalia del club sopra lo scatto di una vera e propria colonia romanista.