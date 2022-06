Matic: "La Roma un grande club con tifosi incredibili. Sono qui per Mou"

ROMA - Nemanja Matic , nuovo acquisto della Roma, si presenta ai tifosi. Il centrocampista serbo ha rilasciato ai canali ufficiali del club la sua prima intervista in giallorosso: “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni".

Sarà la tua prima volta in Serie A, è un fattore che ha inciso nella tua scelta?

"La Serie A mi attrae, ci sono grandi squadre, non è facile giocarci. Mi piacciono le sfide e confrontarmi".

Come trascorrerai queste settimane in attesa della preparazione?

"Ho fatto un paio di settimane in vacanza e qualche giorno fa ho cominciato ad allenarmi e continuerò in questo periodo. Voglio prepararmi al meglio, la preparazione sarà molto intensa".

Hai giocato una solo volta allo stadio Olimpico, a porte chiuse. Sei impaziente di giocare in questo stadio?

"Certo, è uno stadio iconico. Ci ho giocato solo una volta e senza pubblico quindi non è stato il massimo. Non vedo l'ora di giocarci, davanti a un grande pubblico. La Roma ha una tifoseria fantastica".

Ti sei fatto un'idea di quanto siano calorosi i tifosi?

"Si, da quando il mio nome è stato accostato alla Roma ho ricevuto moltissimi messaggi e sono felice di questo".

Obiettivi per la prossima stagione?

"Competere su tutti i trofei, cercare di vincere il più possibile".

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi della Roma?

"Voglio ringraziarli per tutto l'affetto che mi hanno già dimostrato. Darò il massimo e insieme faremo grandi cose".