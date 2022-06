Roma, l'Opa e l'obiettivo dei Friedkin: tutti i vantaggi per i tifosi

ROMA - Prosegue l’Opa per uscire dalla Borsa. La Roma ha preparato un’offerta che punta sulla passione per convincere i piccoli azionisti ad aderire all'operazione approvata dalla Consob per rendere la società più snella, in linea con i principali club europei. L’obiettivo dei Friedkin è quello di ottenere dal mercato il cinque per cento delle azioni, per arrivare al 95 e avere i requisiti per il delisting. Solo ieri sono arrivate 491.508 adesioni all’Opa e complessivamente è stata raggiunta quota 726.795, pari all'1,15515 per cento dell'offerta. Il dato di mezzo milione di adesioni in un giorno è molto positivo, considerato che sono passati solo pochi giorni dall’apertura dell’Opa, che necessita di tempi tecnici. Le ultime 40 Opa lanciate in Italia sono rimaste vicine allo zero. L’aspetto emozionale aiuta, ma si tratta sempre di un’operazione finanziaria che necessità di assitenza.