Roma femminile, la Primavera campione d'Italia premiata in Campidoglio

ROMA - Questa mattina la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli , l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda Alessandro Onorato , i consiglieri capitolini Federico Rocca (presidente Roma Club Campidoglio) e Daniele Parrucci , anche assessore delegato allo Sport Città metropolitana, hanno premiato presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio la squadra di calcio femminile primavera della As Roma, che si è laureata Campione d'Italia dopo la vittoria in finale contro la Juventus.

"Siamo davvero orgogliosi per questo trionfo. La conquista dello scudetto della As Roma primavera femminile e' sicuramente una vittoria per tutti e per la nostra citta'. Ma e' soprattutto un esempio per le tante squadre femminili della Capitale per poter realizzare i loro sogni e i loro obiettivi. E' stata, inoltre, una bella sorpresa e una emozione particolare essere omaggiata con la maglia giallorossa personalizzata", ha affermato la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Le parole di Onorato, Rocca e Parrucci

"Le ragazze della primavera rappresentano un orgoglio cittadino e per questo le abbiamo volute premiare in Campidoglio. Complimenti alla As Roma per i grandi risultati sportivi che sta raggiungendo dalle giovanili alla prima squadra sia nel settore femminile che nel maschile con l'importante vittoria in Conference League.

Sono il frutto dell'importante lavoro che sta mettendo in campo la proprieta' e l'intero management", dichiara l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda Alessandro Onorato.

"Premiare la Roma primavera femminile in Campidoglio e' stato non solo un premio alla vittoria del campionato ma anche all'impegno, alle fatiche e ai sacrifici fatti dal calcio femminile e dall'As Roma in particolare, che finalmente dopo anni ha raggiunto il giusto riconoscimento", dice il consigliere capitolino Federico Rocca, presidente del Roma Club Campidoglio.

Così il il consigliere capitolino e assessore delegato allo Sport Citta' metropolitana Daniele Parrucci: "Siamo stati felicissimi di ospitare la Roma primavera femminile. Ci facciamo promotori, e personalmente anche come assessore delegato allo Sport della Citta' Metropolitana di Roma, di realizzare con l'As Roma un progetto che arrivi negli istituti scolastici superiori per sensibilizzare sull'importanza del calcio femminile. Queste ragazze hanno dimostrato che ci puo' essere grande calcio femminile anche a Roma e raggiungere risultati prestigiosi",