Roma, multa di 46mila euro dalla Uefa per la semifinale contro il Leicester

NYON (SVIZZERA) - La Disciplinare della Uefa ha deciso di multare la Roma per 46 mila euro. La sanzione arriva in relazione al ritorno della semifinale di Conference League giocata lo scorso 5 maggio all'Olimpico, contro il Leicester. Tra i motivi della multa per la società giallorossa ci sono quelle per perdite di tempo da parte dei raccattapalle (solo un warning), lancio di oggetti (20 mila euro), accensione di fuochi d'artificio (18 mila euro) e blocco dei passaggi pubblici (8 mila euro). Multato anche il Leicester, per 24 mila euro, con due turni di squalifica al vice di Rodgers, Chris Davies, per insulti a un ufficiale di gara.