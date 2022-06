Roma e Uefa all'unisono: "Buon compleanno Pellegrini"

ROMA - Lorenzo Pellegrini compie oggi 26 anni, sia la Roma che la Uefa hanno voluto celebrare il compleanno del giocatore giallorosso: "Buon compleanno, capitano!" con tanto di cuori giallorossi e al "C" di capitano recita il tweet del club . Pellegrini in questa stagione (campionato e coppe) il classe 2001 ha collezionato 40 presenze, 14 gol, 7 assist con l'apice raggiunto nella storica notte di Tirana: trionfo in Conference League, coppa alzata da capitano e riconoscimento dagli osservatori tecnici dell’Uefa come calciatore della stagione in questa prima edizione della competizione: "Buon compleanno, Lorenzo Pellegrini" con l'emoji della coppa e un video con le migliori giocate in coppa è stato invece il messaggio social della Uefa.