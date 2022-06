Roma, nuovi Zalewski crescono: ecco i giovani talenti in rampa di lancio

ROMA - Il piano è ricostruire una regola, perché il caso di Zalewski non diventi un’eccezione. La Roma prepara con cura l’allevamento dei giovani, linfa utile per la prima squadra ma anche per le trattative di mercato. Viziata dal talento di Bruno Conti, che ha scoperto decine di campioni da Serie A, la società insiste sul serbatoio, che continua a produrre giocatori di livello, affidando a Mourinho il compito di lanciare coloro che più meritano. L’esempio è la scorsa stagione, nella quale addirittura tre ragazzi costruiti in casa hanno segnato in campionato: Felix, autore della doppietta di Genova, e poi Volpato e Bove, decisivi nel pareggio contro il Verona. Il primo dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo, fruttando una ricca plusvalenza dopo essere stato pagato dall’allora dirigente De Sanctis appena 300.000 euro. Volpato, in gol sabato all’Europeo Under 19, verrà forse mandato in prestito a giocare, mentre Bove rimarrà alla Roma con l’idea di sfruttare lo spazio che gli verrà concesso a centrocampo. Ma con Mourinho hanno esordito tra i professionisti anche due difensori del 2004, l’esterno destro Missori e il centrale Keramitsis, a testimonianza di un’attenzione e una ricerca continue all’interno del club.