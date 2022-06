Mourinho tra elefanti, rinoceronti e selfie: ecco il suo viaggio da star in Namibia

ROMA - José Mourinho una star anche in Namibia. Inevitabile per lo Special One, in viaggio nel Paese dell’Africa Sud-occidentale insieme alla sua famiglia. Dall'aeroporto passando per l'hotel fino anche alle guide del safari: tutti hanno riconosciuto Mou e tutti hanno chiesto una foto o un selfie con il tecnico. Mourinho si sta godendo le meritate vacanze dopo la sua prima stagione alla Roma, e ha deciso di trascorrerle in Namibia insieme alla sua famiglia.

Una vacanza con tanto relax, grazie al restort a cinque stelle, ma anche con tante avventure. Il tecnico e la famiglia hanno percorso una tratta nel deserto, nel silenzio assordante spezzato soltanto da qualche folata di vento, poi un meraviglioso safari nel parco nazionale di Etosha tra zebre, elefanti, giraffe, ma non solo. Perché la sera hanno anche osservato animali come rinoceronti e leoni abbeverarsi in una delle pozze d'acqua vicine al loro accampamento.

Un due giorni immersi nella natura e in un safari che ha regalato anche un tramonto spettacolare. Due settimane che Mourinho non dimenticherà mai, così come i fan che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Prima all'aeroporto di Hosea Kutako, quando è sbarcato, poi tra il resort e le gite nella natura. Mourinho non si è risparmiato e ha regalato un selfie a tutti i suoi fan. E i media locali non fanno altro che seguire i suoi passi, attratti dallo Special One e dalla sua popolarità che aiuterà anche il turmismo in Namibia.