Darboe: "Alla Roma devo tutto. Mourinho duro ma ti fa crescere"

Sull'infanzia in Gambia

"In Gambia era diverso, stavo con amici in campi senza scarpini, scalzi... Giocavamo quasi tutto il giorno e ci divertivamo un sacco, veramente bello. Ma i ragazzi lì in Africa rischiano la vita, perché vai a scuola, finisci la scuola e non hai un lavoro. Giochi a calcio, o fai qualcos'altro, dopo un po' smetti, perché non vai avanti. Io sono partito per l'Italia senza avvisare i miei genitori perché se lo avessero saputo non mi avrebbero lasciato andare data la mia giovane età. Ma ho deciso di partire per cercare una vita migliore".