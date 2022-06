Mourinho può sorridere: niente cicli di ferro nel calendario della Roma

ROMA - La partenza lascia ben sperare. La Roma gioca la prima trasferta in casa della Salernitana, ora ideata dal grande ex Morgan De Sanctis, proprio come lo scorso anno e sempre ad agosto. Considerando che la stagione si è conclusa con la festa di Tirana, può essere un segnale incoraggiante per Mourinho. E per i tifosi, che accompagneranno la squadra in massa all’Arechi interrompendo le ferie estive. Ma in questo campionato pazzo, gli occhi sono già puntati alla terza giornata quando è fissato l’esame principale: Juventus-Roma, che capita tra due partite all’Olimpico contro le neopromosse lombarde Monza e Cremonese.