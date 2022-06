Mourinho, avanti col 3-4-1-2: per ora niente ribaltoni tattici 

ROMA - Se un progetto funziona, perché ribaltarlo? Seguendo il vecchio concetto per cui squadra che vince non si cambia, soprattutto con una coppa in tasca, José Mourinho è orientato a insistere sull’orientamento tattico che ha condotto la Roma fino al tripudio di Tirana. Avanti con la difesa a tre, dunque, fino a nuovo ordine. L’ipotesi di un ripristino del 4-2-3-1, il sistema che aveva immaginato nella prima estate a Trigoria, resta valida soltanto in determinate condizioni, per certi partite, per certi frammenti. Ma Mourinho è stato chiaro con la società: per le caratteristiche dell’organico, che non contempla tanti esterni offensivi, è opportuno ricominciare dalla base più solida.

Indicazione

Non a caso nelle ultime settimane la Roma si è sfilata dalla corsa a un giocatore importante, Filip Kostic, che in un 3-5-2 (o 3-4-1-2) sarebbe difficile da inquadrare. Tra l’altro a sinistra la squadra è in overbooking: ci sarà un solo posto nella formazione titolare per Spinazzola, Zalewski e in teoria El Shaarawy, senza parlare di Viña e del partente Calafiori. In questo modo i Friedkin potranno concentrare i loro sforzi sul centrocampo, su un attaccante e su un quinto difensore centrale. Un mancino: Mourinho aveva segnalato il marocchino Aguerd, poi passato dal Rennes al West Ham per 35 milioni, e ora sarebbe ben felice di abbracciare il colosso francocamerunese Ndicka, che gioca nell’Eintracht come Kostic e ha il contratto in scadenza nel 2023. In questo quadro dunque Ibañez, che piace al Milan e a un paio di club inglesi, potrebbe anche rimanere se non arrivasse un’offerta economicamente vantaggiosa. E resterà anche Kumbulla, oltre agli intoccabili Smalling e Mancini, che deve ancora essere riscattato dal Verona (17 milioni per l’obbligo che scatta il primo luglio) e che ha convinto Mourinho a puntare sul suo percorso di crescita.

Evoluzione

La virata sulla difesa a tre risale al novembre scorso quando Mourinho, confrontandosi con i giocatori più influenti, si rese conto che la squadra si sarebbe sentita maggiormente sicura. Come spesso accade con le novità improvvise, la Roma non ha reagito subito: a Venezia ad esempio, con l’esclusione contemporanea di Zaniolo e Mkhitaryan, perse 3-2 una partita molto contestata per l’arbitraggio. Ma alla lunga l’abitudine al sistema di gioco utilizzato a lungo nei due anni precedenti, con Fonseca allenatore, ha prodotto i risultati sperati. Mourinho lo ha adottato definitivamente a Empoli il 23 gennaio, dopo «il collasso psicologico» dei sette minuti contro la Juventus, da 3-1 a 3-4. E pian piano ha conquistato il piazzamento europeo in campionato, con una lunga serie positiva interrotta dalla sconfitta con l’Inter, con la chicca della Conference League, nella quale la solidità difensiva è stata la risorsa principale: tra semifinali e finale, Rui Patricio ha incassato soltanto un gol. Sono bastate due vittorie per 1-0, contro il Leicester e il Feyenoord, per compiere la missione e sollevare il primo trofeo Uefa della storia romanista.

Come

Se dobbiamo immaginare la Roma di Ferragosto, alla prima giornata a Salerno, saranno fondamentali gli incroci di mercato, specie a centrocampo dove Frattesi (o chi per lui) si troverebbe a meraviglia da mezzala. L’ultimo arrivato Matic, un fedelissimo di Mourinho, sarà il punto fermo davanti alla difesa. Cristante può essere il suo sostituto, se rimarrà. Ma ci sono anche Veretout e Bove: il primo è sul mercato ma non verrà liberato fino all’arrivo di un erede; il secondo è uno dei giovani nei quali l’allenatore crede di più. Se fosse lui il nuovo Zalewski?