Roma, dieci giorni al via: tutto sul raduno e sul costoso ritiro in Portogallo

ROMA - Dieci giorni al via, la Roma si gode questi ultimo periodo di vacanze prima di ritrovarsi a Trigoria per l'inizio della nuova stagione. Giocatori e Mourinho ancora in vacanza, dirigenti invece al Fulvio Bernardini per ultimare i preparativi del raduno e il ritiro in Portogallo.

Si comincerà il 4 luglio, con le consuete visite mediche di idoneità sportiva di giocatori e staff tecnico: dopodiché il giorno dopo tutti a Trigoria per cominciare i test atletici. I preparatori dedicheranno un paio di giorni ad analizzare i dati per verificare lo stato di forma dei giocatori che nel corso delle vacanze hanno seguito un programma di allenamento (soft) e alimentazione per non prendere chili in eccesso e perdere massa muscolare.

Ci saranno alcuni giorni di preparazione fisica, sempre però con il pallone tra i piedi come vuole Mourinho, ma anche un paio di partite di riscaldamento contro alcune selezioni locali: tutto il ritiro a Trigoria si svolgerà a porte chiuse, comprese le prime partite contro le queste squadre.

L'11 luglio la Roma si trasferira in Portogallo. Trasferimento in Algarve, precisamente ad Albufeira, una località diversa rispetto a quella della scorsa estate: la Roma aveva chiesto informazioni anche per lo stesso resort della scorsa stagione, ma muovendosi probabilmente troppo tardi e trovando la location già occupata. Lo staff ha trovato qualche difficoltà a organizzare il ritiro all'estero, con qualche ricognizione per valutare più zone. Dopo aver studiato anche altre soluzioni meno costose (la squadra giallorossa era stata invitata ad andare in Austria a costo zero, ma nella località proposta, vicino Klagenfurt, andrà il Milan), Mourinho è stato accontentato: porterà nuovamente i giallorossi in Algarve per migliorare i risultati della scorsa stagione. Il ritiro in Portogallo costerà circa 400.000 euro.