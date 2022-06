Almaviva, la Roma nel destino. Dalla fascia di Totti allo scudetto U16

Ma quel 28 maggio per un ragazzo è entrato anche nel destino. Una data indimenticabile che ha spalancato le porte a un futuro radioso con la maglia della Roma. Quel ragazzo è Mattia Almaviva, colui che durante la cerimonia di addio ha ricevuto in consegna dall'ex 10 giallorosso la fascia da capitano. Totti l'ha messa al braccio dell'allora capitano dei 2006 (perché, scherzo del destino, i 2007 erano in trasferta lontani da Roma), che a distanza di cinque anni si è fatto grande e ieri ha vinto con la 10 sulle spalle (guarda caso...) uno scudetto con la Roma Under 16. "Mi sono sentito di dare la fascia ad Almaviva perché è forte veramente. Tutti ne parlano bene, e posso assicurarvi che è così. Con la palla tra i piedi fa quello che vuole, io alla sua età non ero così bravo. Ho voluto fare quel gesto perché voglio che un domani la tradizione continui, mi ha detto che il suo sogno è restare alla Roma per sempre. Sono sicuro che riuscirà ad arrivare dove desidera: con il pallone è bravo, ma soprattutto è un ragazzino semplice", disse Totti per spiegare i motivi del passaggio della fascia.

La prossima stagione Almaviva giocherà con l'Under 17, con l'obiettivo di crescere e avvicinarsi sempre di più al professionismo. A 16 anni Totti aveva esordito in Serie A con Boskov, Mattia dovrà ancora lavorare sognando una carriera come il suo idolo, quel capitano che ha nel destino.