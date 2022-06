Roma, il trofeo della Conference in giro per i rioni della città

Il Club, infatti, ha organizzato cinque eventi in altrettanti municipi con l'obiettivo di ringraziare la comunità capitolina per aver manifestato nei mesi precedenti tutto il proprio supporto alla realizzazione delle attività di sostenibilità e solidarietà sul territorio, collaborando in più occasioni con la società stessa a iniziative quali la campagna vaccinale per il Covid-19, le piantumazioni per la Città, il supporto ai disabili.

Ciascun municipio coinvolto ha accolto i rappresentanti della comunità – scuole, ASD, parrocchie, Roma Club, istituzioni locali e associazioni caritatevoli – presso alcuni teatri dalla capienza di 500 posti ciascuno.

Ogni evento è stato introdotto dai saluti istituzionali da parte dei presidenti dei municipi, seguiti da quattro video emozionali: uno riassuntivo di tutte le attività sociali promosse dal Club nell'ultimo anno, uno celebrativo per ripercorrere le emozioni della notte di Tirana, una speciale dedica ad Agostino di Bartolomei e tutti i gol realizzati durante il percorso della Roma in Conference League.