Roma, con lo Shakhtar presentazione della rosa ed evento benefico

ROMA - Una nuova amichevole prima dell'inizio del campionato. Dopo il no alla sfida contro Barcellona, per le forti pressioni di Nasser Al-Khelaifi nell'ambito della Superlega, la Roma sta raggiungendo un accordo con lo Shakhtar Donetsk. La Roma vorrebbe infatti organizzare all’Olimpico (o, in caso di impossibilità dell’impianto, a Frosinone) una grande presentazione della squadra che possa al tempo stesso avere un risvolto dall’alto valore sociale. Quindi pianificare un grande evento di beneficenza a favore del popolo ucraino, da qui la partecipazione dello Shakhtar. Anche per questo la Roma confida che il Barcellona possa allontanare l’idea di agire per vie legali.