El Shaarawy, da Ibiza a Mykonos: relax ma anche allenamento

ROMA - Riposo, divertimento ma anche tanto allenamento. La sua base estiva è stata prima Ibiza, e adesso Mykonos: da queste due splendide isole Stephan El Shaarawy si sta godendo gli ultimi dieci giorni di vacanze prima di tornare a Trigoria per mettersi a disposizione di José Mourinho. L’attaccante per una ventina di giorni è stato nella famosa isola spagnola, una meta fissa di ogni estate per divertirsi con gli amici e con il fratello-agente Manuel. Adesso invece ha optato per la Grecia. Relax ma anche tanto lavoro: El Shaarawy non ha mai smesso di allenarsi e anche dalla sua villa panoramica sulle colline porta avanti il programma preparato dallo staff della Roma, assistito in collegamento anche dal personal trainer Carmine Menna (lo stesso anche di Immobile).