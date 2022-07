ROMA - Auguri Nicolò. Dalla famiglia a Tammy Abraham, in tanto oggi hanno voluto mandare un messaggio di auguri a Zaniolo che oggi compie 23 anni. Sicuramente il più emozionante è quello della madre, Francesca Costa che sui propri social ha scritto: "Buon compleanno a te che sei la mia vita... A te che sei la continuazione dei mie battiti, a te che non c’è attimo in cui non viva per te...". Al messaggio ha risposto naturalmente anche Nicolò: "Grazie a te che sei la mia vita!".