Totti tra mercato e futuro: le sue parole sulla Roma, Dybala e Ronaldo

Che idea ti stai facendo della Roma?

"Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono fatta, ancora c'è tempo, inizierà il campionato a metà agosto e può ancora succedere di tutto. Spero possa fare una grande squadra, per centrare obiettivi importanti".

Cosa è successo con Ronaldo?

"Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti saranno entusiasti".

Dybala è un sogno realizzabile?

"Era possibile, molto possibile. Sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C'è stata una chiacchierata ma non so cosa si sono detti".