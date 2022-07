Roma, dal Sunderland al Nizza: tutte le amichevoli in Portogallo

ROMA - La Roma comincerà domani ufficialmente la stagione con il ritiro a Trigoria, poi dal 12 si sposterà in Portogallo, in Algarve, per la vera e propria preparazione. Quattro amichevoli in programma, match da medio e alto livello di difficoltà per testare la preparazione atletica dei giocatori. si parte il giorno dopo lo sbarco, il 13 luglio con l'impegno contro gli inglesi del Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira, località nel cuore dell'Algarve dove i giallorossi si alleneranno per tutta la durara del ritiro portoghese.