Mourinho, un tatuaggio per celebrare la vittoria della Roma in Conference

Nessuna foto per ora del tatuaggio che Mourinho si è fatto fare per celebrare la vittoria della Conference League. Il tecnico portoghese ha deciso di tatuarsi il trofeo vinto (così come la Champions e l'Europa League) dal celebre tatuatore Alberto Marzari scelto da sportivi e personaggi famosi. Lo Special One domenica sera sarebbe dovuto andare nello studio del tatuatore ma complice il ritardo nello sbarco ha deciso di farselo fare direttamente nella sua casa ai Parioli. La foto del tatuaggio - nella parte alta del braccio, lato posteriore - non è ancora stata pubblicata, ma chissà che non ci penserà lo stesso Mourinho a svelarla nei prossimi giorni.