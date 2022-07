ROMA - Giornata di amichevole quella di ieri, per la Roma di Josè Mourinho, che ha battuto per 5-0 il Trastevere. In campo tra i protagonsiti c'è stato Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha comandato la difesa ed ha anche indossato la fascia da capitano. A fine match, il tweet del ventireenne è stato: "Nuova stagione".