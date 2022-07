La Roma in Algarve: primi test europei per i giallorossi

ROMA- Si comincia a fare sul serio. Domani la Roma partirà per il Portogallo, dove Mourinho ha deciso di svolgere la fase più importante della preparazione. La squadra partirà nel pomeriggio dopo l’allenamento a Trigoria e arriverà con un charter a Faro, da lì in mezz’ora il trasferimento ad Albufeira in Algarve. Mercoledì mattina alle ore 11 è in programma la prima amichevole contro il Sunderland, squadra inglese neopromossa in Championship, allo stadio Imortal di Albufeira. La Roma riposerà nel pomeriggio e da giovedì comincerà il programma di lavoro con molte doppie sedute di allenamento. Mourinho dirigerà tutti gli allenamenti allo stadio della cittadina turistica. Tre giorni dopo, il 16, la squadra giallorossa affronterà i portoghesi del Portimonense, ancora ad Albufeira. Il terzo test ci sarà il 19 a Faro, dove la Roma sfiderà lo Sporting all'Estadio Algarve. La partita conclusiva del ritiro portoghese è in programma il 23 luglio, contro il Nizza, di nuovo all'Estadio Municipal de Albufeira.

Nella cittadina in Algarve girano locandine con la presentazione delle partite inserite in un torneo denominato Albufeira Cup, ma la Roma disputerà solo dei test di preparazione. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn e prodotte da un broadcast locale. I biglietti per lo stadio sono già acquistabili on line. Sono previsti solo due allenamenti aperti alla stampa e non è in programma nessuna conferenza di Mourinho, che parlerà solo il 13 agosto alla vigilia dell’esordio in campionato a Salerno, nonostante le numerose richieste da giornalisti portoghesi. Lo Special One ha ribadito che in questo periodo, con la squadra ancora da completare, prefersce non parlare. Il direttore generale Tiago Pinto seguirà tutto il ritiro della squadra e continuerà le trattative di mercato dall’Algarve. E’ probabile i Friedkin arrivino per una delle ultime due partite.