Roma, settimana decisiva: scadenza Opa e chiusura abbonamenti

ROMA - La Roma si prepara all’intensa settimana tra campo e Borsa. Domani la squadra di Mourinho partirà per il ritiro in Algarve, il giorno seguente disputerà la sua prima amichevole in Portogallo contro il Sunderland, poi venerdì affronterà il Portimonense sapendo già come è andata l’altra importante sfida del club giallorosso, quella legata al delisting. La Roma lo scorso venerdì ha annunciato di aver prorogato la scadenza del termine dell’Opa al prossimo 15 luglio, cercando quindi di raccogliere nei prossimi giorni l’ultimo 1,3% che permetterà alla società di uscire definitivamente dalla Borsa. Fin qui sono state consegnate complessivamente oltre il 37% delle azioni ancora flottantl, con un investimento finora di circa 10 milioni di euro (18,5 milioni considerando anche lo stake-building). La Romulus and Remus Investment ha raggiunto quindi il 93,8% di azioni: per raggiungere il 95% che consentirà il delisting dovranno arrivare entro venerdì 15 luglio adesioni per 8.177.898 azioni, pari all'1,30% del capitale del club, con un valore di 3,5 milioni di euro.

Non un vero e proprio ostacolo, anzi, la fumata bianca è vicina e potrebbe arrivare nei primi giorni di questa settimana. Grazie anche alle ulteriori iniziative promosse dalla Roma verso gli azionisti, come partecipare alla foto di gruppo della prima squadra. Premi che si aggiungono al Loyalty Program per coloro che hanno deciso di cedere le proprie azioni. Tre fasce di vantaggi che offrono dei premi e degli incontri senza precedenti: la cena con i Friedkin, l’incontro con la dirigenza, un evento con Mourinho e la squadra, un allenamento visibile a Trigoria, e tante altre iniziative che dureranno come minimo per cinque stagioni. Il piano B dei Friedkin prevede in ogni caso l’uscita dalla Borsa tramite la fusione tra la società dei Friedkin e la Neep (holding italiana) per raggiungere il 95% del capitale sociale.

Il 15 luglio quindi potrà essere una giornata molto importante per la Roma. Sia per aver concluso l’Opa con successo, sia per aver superato i 36mila abbonamenti. Venerdì prossimo infatti si chiuderà la campagna dei tesseramenti: un vero successo per il club, l’ennesima dimostrazione d’amore da parte dei tifosi che anche in questa stagione saranno al fianco della squadra e di Mourinho per conseguire nuovi traguardi sportivi.