Roma fuori dalla Borsa, manca un punto: ultime ore decisive

ROMA - Un solo punto divide la Roma dal suo obiettivo. E serve un gol nel finale per poter vincere la partita. “Ora o mai più” è il messaggio del club giallorosso rivolto ai suoi azionisti che adesso avranno poche ore per aderire al progetto delisting portato avanti dalla Roma dallo scorso 13 giugno. Domani, 15 luglio, alle 18 scadrà l’Opa, l’offerta pubblica d’acquisto delle azioni, che in caso di successo consentirà al club di uscire ufficialmente dalla Borsa: «Grazie a tutti coloro i quali hanno già espresso la volontà di rinforzare il progetto giallorosso aderendo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC, di cui Dan Friedkin possiede indirettamente il 100%. Adesso l’obiettivo prefissato è più vicino che mai», il comunicato del club. Ieri sono state presentate 251.978 richieste di adesione, arrivando così a una quota complessiva di 23.852.422, pari al 37,9% dell'offerta. I Friedkin a un giorno dal gong hanno raggiunto il 94% delle azioni: un trend che fa ben sperare all’interno del Fulvio Bernardini e in linea con le attese. Chiaramente oggi e domani saranno giornate fondamentali per arrivare alla fumata bianca, quindi al 95% delle adesioni.

Ottimismo Roma Dalla Roma filtra ottimismo. Anche perché, secondo voci nell'ambiente finanziario, alcuni azionisti con pacchetti di titoli consistenti hanno contattato gli analisti proprio per per avere informazioni sull'adesione all’Opa. Entro domani alle 18 quindi quel solo punto che separa la Roma dal delisting potrebbe essere raggiunto. E il traguardo finalmente tagliato. Il che significa «migliorare l’operatività del Club, che diventerebbe più libero di concentrarsi sul proprio core business: l'attività sportiva», si legge nel comunicato di ieri. Ma per l’azionista aderire all’Opa significa anche ricevere tante offerte esclusive dal Loyalty Program. Tre fasce di vantaggi che offrono dei premi e degli incontri senza precedenti: la cena con i Friedkin, l’incontro con la dirigenza, un evento con Mourinho e la squadra, un allenamento visibile a Trigoria, e tante altre iniziative che dureranno come minimo per cinque stagioni.