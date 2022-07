Uefa, che gaffe sulla Supercoppa: "Il Real Madrid sfiderà la Roma"

ROMA - Il tweet dell'account ufficiale della Uefa aveva scatenato i tifosi della Roma. Ma in realtà si è rivelato solo un errore, e di una bella gaffe. Il profilo ufficiale della Uefa questo pomeriggio aveva pubblicato un tweet con le indicazioni per la prossima supercoppa europea in programma il 10 agosto: come avversario dei campioni d'Europa del Real Madrid, è stata nominata la Roma (con tanto di tag al profilo ufficiale del club) al posto dell'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League.