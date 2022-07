Roma, Opa prorogata fino al 22 luglio. Aumenta il premio economico ad azione

ROMA - Una settimana in più per aderire all'Opa. I Friedkin hanno deciso di prorogare fino al 22 luglio l’offerta pubblica d’acquisto delle azioni del club giallorosso che sarebbe scaduta domani alle 17.30. La decisione è stata presa nonostante ci fossero tutti i presupposti per arrivare già domani al famoso 95% e permettere quindi il delisting per l'uscita dalla Borsa. Oggi infatti sono state presentate 1.691.845 milioni di richieste di adesione, complessivamente sono arrivate a quota 25.544.264, pari al 40,59% dell'offerta. Il totale delle azioni in possesso dei Friedkin ha raggiunto il 94,1% : al club mancano solamente 5,9 milioni di azioni per chiudere il delisting e uscire dalla Borsa.

I Friedkin però hanno deciso nella proroga per permettere ai grandi investitori di aderire all'Opa, ma anche per evitare che in caso di insuccesso gli azionisti che hanno già aderito perdessero i premi del Loyalty Program. Il club ha inoltre deciso di offrire un ulteriore regalo, sia per coloro che hanno aderito sia per quelli che aderiranno: la Roma per questa ultima settimana di proroga ha deciso di aumentare il prezzo d’acquisto passando da 0.43 a 0.45 euro ad azione. Un altro passo verso gli azionisti per permettere al club di uscire dalla Borsa e concentrarsi esclusivamente sul proprio core business: l'attività sportiva.