Pellegrini, la Roma in pugno. Leader in Portogallo e uomo di Mourinho

ROMA - Lorenzo Pellegrini ha in pugno la Roma. Il capitano è rientrato dalle vacanze e già dopo pochi giorni è tornato a essere verso leader della squadra. Ieri ha parlato a lungo con Zaniolo, in allenamento è tra i migliori. Un'altra vittoria anche nella partitella d'allenamento ad Albufeira. Il capitano della Roma, infatti, su Instagram ha festeggiato il successo con una foto con El Shaarawy, Felix, Bove, Cristante, Carles Perez, Boer e Ibanez in pettorina gialla. La scritta è inequivocabile: "Squadra che vince non si cambia".