Oltre 36mila tessere per il campionato staccate, nelle due fasi di vendita. Arrivando così al raggiungimento di un numero maggiorenne, nel senso che non si verificava da 18 anni. Dall’estate 2004, l’ultima volta che si fecero più di 30mila abbonamenti. Quest’anno – in 58 giorni, dal 18 maggio – si è viaggiato sulla media di circa 630 adesioni giornaliere. Un traguardo impressionante, sulla scia della passione trasudante della stagione passata dei tifosi in cui lo stadio era andato più volte sold out. Per non parlare delle notti magiche di Conference, dove i giallorossi hanno costruito le basi del successo europeo.

Una soddisfazione per il Club, enorme, sottolineata anche nelle parole di gratitudine e orgoglio del CEO Pietro Berardi.

“Abbiamo ancora negli occhi la bellezza delle ultime notti allo Stadio Olimpico – dice Berardi –, serate in cui tutti hanno potuto ammirare la magia del tifo giallorosso. Qui nel Club abbiamo una grande voglia di ricominciare presto la stagione per rivivere quella bellissima atmosfera, toccando nuovamente con mano l’affetto e la passione che i nostri tifosi ci dimostrano in ogni partita casalinga. Questo è anche il motivo per il quale lavoriamo senza sosta per essere sicuri di offrire loro sempre un servizio innovativo e costruito intorno alle loro esigenze. Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più”.