Roma, dentro i segreti del ritiro: il programma di Mourinho

INVIATO AD ALBUFEIRA - Sono passati già sei giorni del secondo ritiro precampionato in Algarve della Roma e i giocatori stanno lavorando con grande impegno in vista dell’inizio di campionato. Manca meno di un mese ai primi impegni ufficiali e Mourinho non vuole perdere tempo. Pochi i momenti liberi per la squadra, che li trascorre prevalentemente in albergo, con qualche tuffo in piscina. Mancano altre due partite dopo quella di ieri sera contro il Portimonense. Martedì la Roma giocherà a Faro contro lo Sporting Lisbona e sabato prossimo di nuovo allo stadio Imortal di Albufeira contro il Nizza. Al termine della quarta partita la squadra farà rientro in Italia. Il programma di lavoro è molto intenso per i giocatori, che alternano i momenti di relax alle impegnative sedute di allenamento, spesso anche due al giorno. La squadra alloggia nell’elegante struttura del resort Nau Sao Rafael Atlantico, in gran parte riservato alla squadra giallorossa. L’albergo ha un accesso privato alla spiaggia sottostante che porta lo stesso nome dell’albergo, una delle più belle del paese. Nella struttura ci sono anche spazi dedicati alle attività motorie e al risveglio muscolare. La squadra e lo staff hanno un’ampia sala ristorante a loro riservata. Tutti i giocatori dormono in stanze singole, tranne i ragazzi aggregati della Primavera che sono in camera doppia.