Darboe e Tripi, ansia e gioia per Mourinho

ROMA - Da una parte la felicità per il gol di Tripi, il primo con la maglia della Roma tra i professionisti, dall’altra la preoccupazione per Ebrima Darboe che sabato è uscito dal campo per infortunio. Il centrocampista gambiano al 67’ dell’amichevole contro il Portimonense è caduto a terra dopo un fallo, non intenzionale, di Sapara che ha franato su di lui senza riuscire a fermarsi in tempo. Subito Mourinho ha capito l’entità dell’infortunio ed è corso in campo per sincerarsi delle sue condizioni insieme allo staff medico giallorosso. C’è preoccupazione all’interno della Roma: trauma distorsivo del ginocchio destro, con gli accertamenti da svolgere nei prossimi giorni per verificare in maniera approfondita la problematica. Il ragazzo non riusciva a camminare, ieri pomeriggio è rientrato nella capitale e tra oggi e domani verrà sottoposto agli esami strumentali. La torsione del ginocchio non induce all’ottimismo, ma ogni previsione sarebbe certamente azzardata. Darboe è il secondo giovane della Roma a lasciare il ritiro ad Albufeira. Tre giorni fa è infatti rientrato anche Calafiori, alle prese con un fastidio muscolare causato dagli intensi allenamenti atletici in Portogallo. Il terzino sta svolgendo le terapie a Trigoria ed è in attesa di novità di mercato per andare a giocare in prestito.