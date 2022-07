Dybala alla Roma, una Joya anche commerciale: 48 milioni di follower

ROMA - Dybala alla Roma non è solo un colpo dal punto di vista tecnico, ma anche commerciale. Il super acquisto a parametro zero della Roma infatti si porterà dietro anche tanti possibili investitori e sponsor , convinti nel puntare sulla Roma grazie alla costruzione di una rosa da (almeno) qualificazione alla Champions League.

Dybala soltanto su Instagram ha infatti 48 milioni di follower, un numero incredibile di "seguaci" che porteranno anche a un'ulteriore visibilità della Roma e dei suoi sponsor: un altro incentivo a investire sul club giallorosso per la prossima stagione, oltre alla certezza Mourinho, ma anche Zaniolo, Pellegrini e Abraham. Insomma, con la sua popolarità Dybala non può che aiutare la Roma anche dal punto di vista economico per cercare nuovi sponsor e migliorare non solo l'aspetto tecnico ma anche finanziario.