Pogba e Matic "nemici-amici": il siparietto sui social

ROMA - Cinque stagioni insieme, da compagni di squadra nel Manchester United, non si possono certo cancellare. E anche se adesso saranno rivali in campionato, Paul Pogba e Nemanja Matic non hanno smesso di sentirsi .

Telefonata Pogba-Matic

La conferma arriva dalla story pubblicata sul proprio profilo Instagram dal centrocampista francese tornato alla Juve, in cui lo si vede al telefono con l'acquisto della Roma di José Mourinho. Una chiacchierata in spensieratezza, commentata così da Pogba: "Doctoreee, I see you".